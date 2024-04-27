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Seyir halindeki yolcu otobüsü skandal: Araç şoförsüz kaldı

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İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan bir otobüste meydana geldi.

İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 20.00'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Gaziantep'e doğru yola çıkan otobüste şoförlerin hareket esnasında değişim yaptığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin yer değiştirdiği görülüyor.

İHA

Etiketler trafik canavarı trafik canavarları yolcu otobüsü şoför değişimi şoför
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