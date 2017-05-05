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  4. 05 Mayıs 2017 09:46

Sınıfta kız arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı

Bursa'da bir lise öğrencisi sınıfta kız arkadaşını silahla öldürüp, başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Sınıfta kız arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir lise öğrencisi, aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu. Acar'ı öldüren H.C.'nin, arkadaşlarıyla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, lise öğrencisi H.C. (16) sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar'a (16) yanında getirdiği silahla, diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etti.

H.C, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.C ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okuldaki diğer öğrenciler ise evlerine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

H.C.'nin kız arkadaşı Nilüfer Acar'ı öldürmeden dakikalar önce okul arkadaşlarıyla konuştuğu Whatsapp grubundan, Nilüfer Acar'ı öldüreceğini ve ardından kendi canına kıyacağını da yazdığı ortaya çıktı.

ARKADAŞLARI ŞOKTA

Bu yazışmaların ardından neye uğradığın şaşıran gruptaki diğer arkadaşları ise, kendi aralarında ne yapacaklarını tartışıyorlar. Kısa süre sonra ise H.C. okula gelerek Nilüfer Acar'ı silahla öldürüp, intihar girişiminde bulunuyor.

AA

cinayet , sınıf