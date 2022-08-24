Şırnak'ta aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Şırnak'ta gece 01.30 sıralarında evde uyudukları sırada eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle başlarından vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Şırnak'taki aile katliamı Türkiye'yi dehşete düşürdü. İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen korkunç olayda baba Hasan K., evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K.'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Hasan K., daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi.

EKİPLER, CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI

K., gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

2 ÇOCUĞUNU DAHA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

eşini ve 3 kızını öldüren Hasan K.'ın daha sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük ve 1'i erkek 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği ortaya çıktı.

Silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları gören K.'ın, daha sonra bu eyleminden vazgeçtiği ardından gidip polise teslim olduğu belirtildi.

8 ÇOCUĞU VARMIŞ

8 çocuğu olan Hasan K.'ın 2 erkek çocuğunun da Karadeniz'e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun ise İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA SESE UYANAN KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Hasan K.'ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atmaya başlayan eşini öldürdüğü belirtildi.

''KOMŞULUĞU ÇOK GÜZELDİ''

Öte yandan komşularından Ali Y., K.'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Ali Y., “Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. Balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum” dedi.

Muhittin Ö. ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Ö., "Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" şeklinde konuştu.