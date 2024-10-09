  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı''

Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı''

Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı''
Güncelleme:

İstanbul Havalimanı’nda, Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nın eski özel kaleminin valizinden 60 kilo kaçak altınla yakalandığı ortaya çıktı.

Halk TV'de yer alan skandal iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre, İstanbul Havalimanı'nda 20 Eylül tarihinde eski Gümrük ve Ticaret bakan yardımcısı F.M. ve özel kalemi Y.M. Dubai’den İstanbul’a gelirken, Y.M.’un valizinden yaklaşık piyasa değeri 174,7 milyon TL olan 60 kilogram kaçak altın çıktı.

Y.M.'nin hakkında tutulan tutanağın savcılığa teslim edildiğini belirten Soykan "Normal şartlar altında VIP salonlarında valizler aranmaz" diyerek bu operasyonda istihbarat birimlerinin parmağı olabileceğini öne sürdü.

Soykan bu iddiası için "Benim kafamı kurcalayan sorulardan biri şu, VIP'de eski bir bakan yardımcısının maiyetinde bir kişinin valizini aramak çok ciddi bir iş. Cesaret ister. Burada valize bakıyorlar ve kaçak altın buluyorlar. Benim haber kaynaklarımdan öğrendiğime göre istihbarat birimleri bir araştırma yapıyorlar. Bir istihbarat bilgilendirmesi sonucu Y.M.'un valizi aranıyor. İddia olduğunun da altını çizelim. Savcılık soruşturmasında buna dair bir iddia da yok zaten." ifadelerini kullandı.

Soykan, 18 gün geçmesine rağmen olayla ilgili bir gelişme olmadığını belirterek “Gizleniyor çünkü tüm herkese talimat gitmiş. F.M. olayına dair takipsizlik kararı çıkacağı beklentisi de var. İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla ilgili 2 eski vekil 3 hala da vekil olan kişilerin tespit edildiği söyleniyor. Bunlar Cumhur İttifakından. Valizsiz gidip Dubai'den valizlerle geldiğine dair iddialar var. Bunlar güvendiğimiz kaynakların dile getirdiği ama resmi evrak olmadığı için bu yönde iddiaların olduğunu söyleyelim."

ESKİ BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI: BİLGİM YOK

Eski Bakan Yardımcısı F.M.’e ulaşan Timur Soykan iddiaları kendisine yöneltti. Özel kalemi ile aynı uçakta olduğunu kabul eden F.M., Y.M.’un kendisinin refakati ile VIP salonu kullandığını ancak valiz ile alakalı ilgisi, bilgisi olmadığını belirtti. Kendisi ile 2.5 sene çalıştığını ancak bakan yardımcılığından ayrılmasının ardından 2,5 senedir kendisi ile bağının olmadığını öne sürdü ve devamında şu ifadeleri kullandı:

 “Evet aynı uçakta beraberdik. Benim refakatimde VIP’yi kullandı. Ancak valizinde olanlarla ilgili benim ilgim yok, bilgim yok, alakam yok. Kendisinin bu alışverişi, ticaretiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Netice itibarıyla benim yanımda çalışan bir arkadaştı. Sorun benim refakatimde olmasından kaynaklı.

Tarım Bakan Yardımcısı olduğum dönemde özel kalemim olan bir kişi. Ben 2,5 yıl önce bakan yardımcılığından ayrıldım ve bu kişi ile 2,5 yıldır resmi bağım yok. Benim sigortalı çalışanım değil.

Bu kişi de kendi işlerini yaptı ve birlikte döndük. Benim onun ticaretiyle ilgili zerre ilgim yok. Zaten ben VIP’den ayrıldıktan sonra olay yaşanmış. Ben bu olayda bir kaçakçılık olduğunu da düşünmüyorum. Altın ticareti izne bağlı. ‘Ben beyan edecektim’ diyor.

Kendisine beyan hakkı tanınmadığını iddia ediyor. Büyük ihtimalle takipsizlik verilir. Savcılık bakacak gümrük kanununa göre karar verecek. Yargı süreci ilerlemeden haber yapmanızı doğru bulmuyorum”

 

HalkTV

Etiketler özel kalem Bakan skandal vıp istanbul havalimanı altın kaçakçılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankalar faizsiz para dağıtıyor: İşte güncel kredi kampanyaları Bankalar faizsiz para dağıtıyor: İşte güncel kredi kampanyaları İmam Hatip'te öğretmenden öğrenciye taciz iddiası İmam Hatip'te öğretmenden öğrenciye taciz iddiası Cem Garipoğlu’nun annesinden ilk açöıklama Cem Garipoğlu’nun annesinden ilk açöıklama Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar Yıllar önce sulara gömülen köyde şimdi yürüyorlar CHP'li vekil TBMM'de kürsüde peruğunu çıkardı, tüm vekiller ayakta alkışladı CHP'li vekil TBMM'de kürsüde peruğunu çıkardı, tüm vekiller ayakta alkışladı Yeni asgari ücret kulislerden sızdı: Erdoğan'a sunulacak Yeni asgari ücret kulislerden sızdı: Erdoğan'a sunulacak Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte listeye girebilen Türk üniversiteleri Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İşte listeye girebilen Türk üniversiteleri Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaları ifşa etti Bakanlık hileli zeytinyağı satan firmaları ifşa etti Togg T10X şarj olurken alev aldı: Şirketten ilk açıklama Togg T10X şarj olurken alev aldı: Şirketten ilk açıklama Prof. Dr. İlber Ortaylı kadın cinayetlerinin sebebini açıkladı Prof. Dr. İlber Ortaylı kadın cinayetlerinin sebebini açıkladı
Simpsonlar'ın geleceği nasıl bildiği belli oldu Simpsonlar'ın geleceği nasıl bildiği belli oldu Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı: ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' Erdoğan'ın mikrofonu açık kaldı: ''Ya neden şu rozetlerden alıyorsunuz ya?'' Mide bulandıran taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi: Mide bulandıran taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi: Sibel Can'dan şoke eden ''kadın cinayetleri'' açıklaması Sibel Can'dan şoke eden ''kadın cinayetleri'' açıklaması Motorin ve benzine çifte zam geliyor Motorin ve benzine çifte zam geliyor En güvenilir burçlar belli oldu En güvenilir burçlar belli oldu Pilot havada öldü; THY uçağı acil iniş yaptı Pilot havada öldü; THY uçağı acil iniş yaptı Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi Perinçek'ten olay sözler: ''Sıkılan el PKK'nın elidir'' Perinçek'ten olay sözler: ''Sıkılan el PKK'nın elidir''