Skandal iddia: ''Bakan yardımcısının özel kalemi kaçak altınla yakalandı''

İstanbul Havalimanı’nda, Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı'nın eski özel kaleminin valizinden 60 kilo kaçak altınla yakalandığı ortaya çıktı.

Halk TV'de yer alan skandal iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre, İstanbul Havalimanı'nda 20 Eylül tarihinde eski Gümrük ve Ticaret bakan yardımcısı F.M. ve özel kalemi Y.M. Dubai’den İstanbul’a gelirken, Y.M.’un valizinden yaklaşık piyasa değeri 174,7 milyon TL olan 60 kilogram kaçak altın çıktı.

Y.M.'nin hakkında tutulan tutanağın savcılığa teslim edildiğini belirten Soykan "Normal şartlar altında VIP salonlarında valizler aranmaz" diyerek bu operasyonda istihbarat birimlerinin parmağı olabileceğini öne sürdü.

Soykan bu iddiası için "Benim kafamı kurcalayan sorulardan biri şu, VIP'de eski bir bakan yardımcısının maiyetinde bir kişinin valizini aramak çok ciddi bir iş. Cesaret ister. Burada valize bakıyorlar ve kaçak altın buluyorlar. Benim haber kaynaklarımdan öğrendiğime göre istihbarat birimleri bir araştırma yapıyorlar. Bir istihbarat bilgilendirmesi sonucu Y.M.'un valizi aranıyor. İddia olduğunun da altını çizelim. Savcılık soruşturmasında buna dair bir iddia da yok zaten." ifadelerini kullandı.

Soykan, 18 gün geçmesine rağmen olayla ilgili bir gelişme olmadığını belirterek “Gizleniyor çünkü tüm herkese talimat gitmiş. F.M. olayına dair takipsizlik kararı çıkacağı beklentisi de var. İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla ilgili 2 eski vekil 3 hala da vekil olan kişilerin tespit edildiği söyleniyor. Bunlar Cumhur İttifakından. Valizsiz gidip Dubai'den valizlerle geldiğine dair iddialar var. Bunlar güvendiğimiz kaynakların dile getirdiği ama resmi evrak olmadığı için bu yönde iddiaların olduğunu söyleyelim."

ESKİ BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI: BİLGİM YOK

Eski Bakan Yardımcısı F.M.’e ulaşan Timur Soykan iddiaları kendisine yöneltti. Özel kalemi ile aynı uçakta olduğunu kabul eden F.M., Y.M.’un kendisinin refakati ile VIP salonu kullandığını ancak valiz ile alakalı ilgisi, bilgisi olmadığını belirtti. Kendisi ile 2.5 sene çalıştığını ancak bakan yardımcılığından ayrılmasının ardından 2,5 senedir kendisi ile bağının olmadığını öne sürdü ve devamında şu ifadeleri kullandı:

“Evet aynı uçakta beraberdik. Benim refakatimde VIP’yi kullandı. Ancak valizinde olanlarla ilgili benim ilgim yok, bilgim yok, alakam yok. Kendisinin bu alışverişi, ticaretiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Netice itibarıyla benim yanımda çalışan bir arkadaştı. Sorun benim refakatimde olmasından kaynaklı.

Tarım Bakan Yardımcısı olduğum dönemde özel kalemim olan bir kişi. Ben 2,5 yıl önce bakan yardımcılığından ayrıldım ve bu kişi ile 2,5 yıldır resmi bağım yok. Benim sigortalı çalışanım değil.

Bu kişi de kendi işlerini yaptı ve birlikte döndük. Benim onun ticaretiyle ilgili zerre ilgim yok. Zaten ben VIP’den ayrıldıktan sonra olay yaşanmış. Ben bu olayda bir kaçakçılık olduğunu da düşünmüyorum. Altın ticareti izne bağlı. ‘Ben beyan edecektim’ diyor.

Kendisine beyan hakkı tanınmadığını iddia ediyor. Büyük ihtimalle takipsizlik verilir. Savcılık bakacak gümrük kanununa göre karar verecek. Yargı süreci ilerlemeden haber yapmanızı doğru bulmuyorum”

HalkTV