Şoför yolculara para üstü verirken minibüs şarampole uçtu

Kocaeli'de, şoförün yolculara para üstü verirken direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi’ne bağlı Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. Yolcu minibüsünün şoförü İ.D, iddiaya göre yolculara para üstü verirken direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs şarampole yuvarlanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, gelen ambulanslarla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA