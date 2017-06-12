Son bir haftada teröre büyük darbe !

Güvenlik güçlerince 5-12 Haziran'da düzenlenen terör operasyonlarında 16 teröristin etkisiz hale getirildiği, 8 örgüt üyesinin yakalandığı ve 14 örgüt mensubunun teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 632 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 227, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarda 386, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 12 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 16 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 8 terör örgütü mensubu yakalandı, 14 örgüt üyesi ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ağrı, Tokat, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 39 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton madde, 274 el bombası, 78'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 86 silah ele geçirildi.

"Kırmızı bülten" ile aranan terörist yakalandı

Kilis'te yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan 5 DEAŞ'lı yakalandı. Zanlılardan birinin, "kırmızı bülten" ile aranan terörist olduğu tespit edildi. Bu zanlının sırt çantasındaki aramada, bir canlı bomba yeleği, 3 el bombası, 4 fünye ve bir el yapımı patlayıcı anahtarı bulundu.

Son bir haftada 664'ü terör, 815'i siber suçlar ve planlı asayiş operasyonlarında olmak üzere bin 479 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonları

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 74 ilde 655 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 ton 509 kilogram esrar, 1 ton 142 kilogram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 3 kilogram afyon sakızı, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 7 bin 576 uyuşturucu hap ile 1 milyon 536 bin 126 Hint keneviri, 1 milyon 210 bin 82 paket kaçak sigara ve 37 ton 584 litre akaryakıt ele geçirildi, 909 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 9 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 79 kişi yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 197'si denizlerde olmak üzere 4 bin 753 kişi yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 70 zanlı gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK ve DEAŞ başta olmak üzere örgüt propagandasının yapıldığı, terör örgütleriyle iltisaklı olunduğunun alenen belirtildiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk edildiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunulduğu, devletin bölünmez bütünlüğü ve toplumun can güvenliğine kastedildiği ve nefret söylemleri içerdiği tespit edilen bin 391 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak 180 kişiden 38'i hakkında işlem yapıldı.

"Huzur Ramazan 2" uygulaması

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince, 7 bin 234 umuma açık iş yeri ve dernekte, 10 bin 475 personelin katılımıyla "Huzur Ramazan 2" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, aranan 153 kişi yakalanırken, 149 zanlı gözaltına alındı. Kanuna aykırı faaliyetleri tespit edilen 2 bin 767 kişi ile 275 iş yeri ve derneğe 98 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 81 ilde 8 bin 400 personelin katılımıyla hırsızlık suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 479 kişi gözaltına alındı.