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Sosyal medyada dev operasyon: Gözaltına alınan fenomenler için karar verildi

Sosyal medyada dev operasyon: Gözaltına alınan fenomenler için karar verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında fenomenlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipcili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

19 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurtdışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldılar

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keydrop'a ikinci kez erişim engeli getirildi

Geçtiğimiz Şubat ayında hakkında erişim engeli alınan Keydrop'a bir kez daha erişim engeli getirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 14 Şubat'ta yasa dışı bahis ve kumar içeriklerine yönelik alınan karar doğrultusunda erişim engeli getirilen Keydrop bir kez daha erişim engeli kararıyla kapatıldı.

Counter Strike oyuncularının kasa açarak oyun içi skin kazanabildiği bir platform olan Keydrop, Türkiye'de erişime engellendi.

Keydrop‘un keydrop.com ve key-drop.com alan adları, Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatıldı.

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