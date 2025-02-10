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Sosyal medyada silahlı fotoğrafa tutuklama

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Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli K.A. polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre 7 Şubat günü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları doğrultusunda K.A. isimli bir şahsın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden pompalı tüfek ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

Konuya ilişkin başlatılan çalışma sonucu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada şüpheli, av tüfeği ile yakalandı. 

Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA

Etiketler instagram silahlı paylaşım Tutuklama instagram kullanıcısı sosyal medya
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