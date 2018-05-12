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  4. 12 Mayıs 2018 15:15

Soyguncular Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İstanbul'da kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1.2 milyon TL'yi alarak kayıplara karışan soygunculardan ikisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Soyguncular Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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İstanbul'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.



İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

İstanbul'da güpegündüz milyonluk soygun ! İstanbul'da güpegündüz milyonluk soygun !




DHA

istanbul , soygun
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