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  4. 08 Mayıs 2018 11:19

İstanbul'da güpegündüz milyonluk soygun !

Bahçelievler'de kuyumcu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı.

İstanbul'da güpegündüz milyonluk soygun !
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Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Şüpheliler kaçarken polis ekiplerine ateş etti. Esenyurt'ta aracı bırakıp kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyumcukent'ten çıkan 34 BA 4291 plakalı kurye aracını lüks araçla takibe alan şüpheliler kurye aracının önünü kesti. Silahla tehdit ettikleri kurye aracındaki 2 kişiyi etkisiz hale getiren gaspçılar araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi alarma geçti. Lüks araçlarıyla D-100 karayoluna çıkar gaspçılar yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemelerde bulundu. Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

DHA

kuyumcu kuryesi , bahçelievler , soygun
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