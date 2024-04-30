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Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı

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Ankara'da bir lise öğrencisi, okulda elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı.

Olay, Pursaklar’da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. 

Bunun üzerine müdür yardımcısı S.D. (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. 

Çıkış kapısına yönelen D.’ye arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan D.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ankara'da bir lise öğrencisi, okulda elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı.

İHA

Etiketler ankara lise öğrencisi pusu öğretmen elektronik sigara
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