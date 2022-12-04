Süleyman Soylu'nun kuzenini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa D.'yi tabancayla öldüren Fatih U. hakkında istenen ceza belli oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa D. cinayetinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesini Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık Fatih U. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma’ suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer alan uzman raporunda, olayın oluş şekline ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre yapılan değerlendirmede; sanık U.’un, 7-8 metreden koşarak, belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği, Sefa D.’nin yere düştükten sonra sanığın silahını ateşlemeye devam ettiği belirtildi. ‘Ayaklarına ateş ettim’ yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan iddianamede, olayın öldürme kastı ile başlayıp, sonuçlandığı tespitine de yer verildi. Savcı, cinayet öncesi yumruk atıldığı gerekçesiyle TCK 29’uncu maddesince tutuklu sanığa ‘haksız tahrik’e ilişkin hükmün ise mahkemenin yargılama sonucunda yapılmasını istedi.

“ÜZERİME GELME TABANCAM VAR DEDİM”

Savcılık ifadesinde uzun zamandır tanıdığını belirttiği Sefa D. ile aralarındaki husumeti anlatan Fatih U. “İrfanlı Mahallesi’ndeki balıkçı barınağına dam yapmak istediğimi Sefa’ya söyledim. Kendisi bana otel yapacağını söyledi. Daha sonra balıkçı barınağı için anlaştık. Daha sonra bu anlaşmayı bozdu ve otel yaptı. Ben de savcılığına gidip, D.’nin kaçak yapı yaptığını söyleyerek şikayetçi oldum. Bundan dolayı aramızda husumet başladı. Çarşıda arkadaşımla sohbet ettiğim sırada Sefa D. arkamdan gelerek yüzüne yumruk atmaya başladı. Kendisine karşılık vermedim. Belimdeki tabancayı göstererek ‘Üzerime gelme tabancam var’ dedim. Yine bana yumruk atmaya devam etti” dedi.

MERMİ BİTENE KADAR ATEŞ ETMİŞ

Sanık U. olay anına ilişkin savunmasında da “Araya girdiler, Sefa oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra burnum ve dudağım kanadığı için pansuman yapmak üzere eve giderken Sefa D.’in beklediğini gördüm. Hakaret içerikli sözler sarf edince silahımı çektim ve yaralamak kastıyla 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim. Öldürmek istemedim. Çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

DHA