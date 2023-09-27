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Taksi, güvenlik kulübesine çarptı: Yaralılar var

Taksi, güvenlik kulübesine çarptı: Yaralılar var
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Erzurum'da, önüne çıkan araç nedeniyle ani manevra yapan taksi, hafif ticari araca çarpıp üniversitenin güvenlik kulübesine girdi. Kazada, 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yakutiye ilçesinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Rektörlük tarafından çıkış noktasına giden, taksinin sürücüsü T.K., aniden önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçmak isterken, park halindeki başka hafif ticari araca çarptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği taksi, Atatürk Üniversitesi'nin ana giriş noktasındaki güvenlik birimine girdi. İçerideki 4 özel güvenlik görevlisi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taksi çekiciyle götürüldü. Polis, kazayla ilgili tutanak tutup, soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler erzurum üniversite taksi trafik kazası
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