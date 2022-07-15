Tekel bayi sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde tekel bayi işleten Erhan O. bıçaklanarak öldürüldü, kayınbiraderi ise karnından yaralandı.

Olay, İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayide saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erhan O. (42), kayınbiraderi Mustafa G. ile işlettiği Tekel bayisinde otururken içeri 3 kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O., kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa G. ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa G., buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

DHA