Televizyon bomba gibi patladı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir dairede, televizyon patlaması nedeniyle çıkan yangında, 11 yaşındaki çocuk ile annesi dumandan etkilendi.

Çiçekli Mahallesi Başaran Sokak'taki Yükseltürk Apartmanı'nda, Önder Ş.'nin, kızı ve torunuyla oturduğu evde, sabah saatlerinde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden Ada Duru Ş., uyandırdığı annesi Eda Çiğdem Ş. ve dedesi Önder Ş. ile dışarı çıktı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, dumandan etkilenen Eda Çiğdem Ş. ve kızı Ada Duru Ş., hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında dışarıda olan Hatice E., koşarak gelip üst kattaki evinde bulunan kedi ve köpeğini alarak dışarı çıkardı. Hayvanlarını kurtaran E., "2 hayvanımız vardı, dumandan etkilenmişler. Çok korktum. Veterinere götüreceğiz. Evden önce hayvanlarımız önemli" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA