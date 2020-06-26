Televizyonun sesini açıp eşini katletmişti! Şok gelişme!

İstanbul Kağıthane’de 7 Aralık 2016’da, boşanma davası açan eşi Nisa Ece İ.’yi (25), silah sesi dışarıdan duyulmasın diye televizyonun sesini sonuna kadar açarak 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İ. (35) polise teslim oldu. Tutuklanan Recep İ.hakkında, ‘eşini tasarlayarak öldürdüğü’ gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk yargılamada pişman olduğunu söyleyen Recep İ., “Çok sevdiğim eşim vardı, ihanet etti” dedi. Mahkeme heyeti Recep İ.’yi eşini ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan takdir indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, kararı bozan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Recep İ.’nin suçu ‘tasarlayarak’ işlediğine ilişkin delil bulunmadığını belirterek ‘eşi kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Duruşma yeniden görüldü.

‘KARARDA DİRENİN’

Nisa Ece İ.’nin annesi ve ağabeyi, mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararında direnmesini talep etti. Duruşma savcısı, Recep İ.’nin soruşturmanın başından itibaren süregelen davranışları, kendiliğinden karakola teslim olması, savunmalarında suçunu ikrar etmesi, hiçbir celsede bizzat tahliye talebinde dahi bulunmayışı hususları göz önüne alındığında maktulün sanığa olan sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği hususu ispatlanamasa dahi bunun aksinin de şüphesiz bir şekilde ispatlanamadığını belirtti. Küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiğini, bu bağlamda sanığın ikrarına bütün olarak itibar edilmesi ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı kaydederek İ.’nin ‘haksız tahrik altında eşini kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla hapisle cezalandırılmasına tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.