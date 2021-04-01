TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Ankara'da TEM otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. TEM'de aniden bastıran dolu yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte yol beyaza büründü. Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yolu kaplayan dolu nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de kayarak kamyona çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arkadan gelen 7 araç da aynı bölgede birbirine girerek savruldu. Kazada kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçlarda ise 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.