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  4. 22 Haziran 2017 14:34

Tenha yerlerde taciz ediyordu

Adıyaman'da tenha yerlerde kadınlara cinsel tacizde bulunan kişiyi polis titiz çalışmalarla yakaladı.

Tenha yerlerde taciz ediyordu
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Adıyaman’da değişik tarihlerde kadınlara cinsel tacizde bulunan şahıs, polisin titiz çalışması sonunda yakayı ele verdi.

Adıyaman kent merkezinde çeşitli tarih ve mahallelerde yaya kadınlara elle tacizde bulunarak kaçan şahıs yakalandı. Kadınları tenha yerlere kadar takip eden ve tacizde bulunan şahsı yakalamak için polis ekipleri seferber oldu. Taciz olaylarının meydana geldiği tüm mahalle ve sokaklarda MOBESE ve iş yeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri şüphelileri mağdur kadınlara gösterdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden F.T. (20) isimli şahsı mağdurlar teşhis etti. Bir iş yerinin 2 saniyelik görüntüsü ile şahıs yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan şahıs sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

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