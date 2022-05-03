Terör örgütüne bir darbe daha: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63 oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu’nun planlandığı gibi devam ettiği, bölgede 2 teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile birlikte bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63’e yükseldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi" denildi.