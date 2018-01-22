Teröristlere çok ağır darbe; o isim öldürüldü !

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-22 Ocak tarihlerinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 61 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 170, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 27, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 615, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 11 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda 823'ü terör suçları, 71'i düzensiz göç, 3 bin 780'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 674 kişi yakalandı.



Gri listedeki terörist öldürüldü



Operasyonlarda 8'i sağ, 4'ü teslim olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, terörden arananlar listesinde gri kategorideki "Welat Can" kod adlı Remzi Büyük de yer aldı.



Sığınaklar imha edildi



Batman, Şırnak, Tunceli, Van ve Hakkari'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 35 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçleri, patlayıcı yapımında kullanılan 367 kilogram madde, 25 el bombası, 20'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 26 silah ile 3 bin 804 adet muhtelif mühimmat ele geçirdi.