THK rekor tazminata mahkum oldu

1.2 milyar liralık borcu nedeniyle gayrimenkulleri ve yangın söndürme uçaklarını satışa çıkartan THK, Fethiye'den gelen mahkeme kararı ile zor duruma düştü. “Davanın bizimle bir bağlantısı yok. Husumet nedeniyle davanın reddi gerekir” diyen THK, kararı Yargıtay'da temyiz etti.





REKOR TAZMİNAT

Avustralyalı hemşire Katherine Hill, 23 Mayıs 2010'da tatil için geldiği Babadağ'da 100 Avro ödeyerek yamaç paraşütü yapmış, pilot Ramazan Okşak'ın kontrolünde uçmuştu. Ancak havadayken bulut kümelerine girince kayalıklara çarpmıştı. Kazada Katherine Hill'in kalça, ayak ve topuk kemiklerinde ciddi kırıklar oluşmuştu.

5 ayrı ameliyat geçiren turistin masraflarını sigorta şirketi karşıladı. Hill'in avukatı Şule Beder, Imece turizm, THK ile sigorta firması aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava yaklaşık 7 yıl sürdü. Sonuçta da 3,5 milyon TL tazminata karar verildi. THK ile, yamaç paraşütü şirketi ile sigorta firması tazminattan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuldu.