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  4. 24 Mayıs 2017 11:25

TIR dorsesinde inanılmaz hile

Kaçakçıların yöntemlerine akıl sır ermiyor. İşte onlardan biri daha. Kaçakçıların TIR dorsesine kurdukları düzenek görenleri şoke etti.

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Gaziantep’te durdurulan tırın dorsesinde Kaçakçılık için yapılan sistem Jandarma ekiplerini şaşırttı. Otomasyon ve hidrolik sistemle kaldırılan dorsenin altındaki bölmede 2 bin 50 karton kaçak sigara ele geçirildi.

  Edinilen bilgiye göre, Arıl Jandarma ekipleri Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda bulunan bir dinlenme tesisi içerisindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Şoförün evraklarını kontrol eden ekipler, dorsede yapılan bir tadilattan şüphelenerek detaylı inceleme yaptı. Tırın yaklaşık 14 metre uzunluğundaki dorsesi için harici bir otomatik ve hidrolik sistem olduğunu belirleyen ekipler, sistemi çalıştırdığında ise dorsenin tabanından ayrıldığını fark etti. Dorsenin yukarı kalkmasıyla altındaki gizli bölme ortaya çıktı. Jandarma ekiplerini de şaşırtan bölmede ekipler toplam 2 bin 50 karton kaçak sigara ele geçirdi.

  Sigaralara imha etmek üzere el koyan ekipler, tır şoförü S.Ş.'yi gözaltına aldı.

 

 

İHA

kaçakçılık , dorse , TIR , hidrolik