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  4. Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var

Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var

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Malatya'da biri Tofaş diğeri BMW marka 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. idaresindeki otomobil ile B.Y.'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Malatya'da biri Tofaş diğeri BMW marka 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobillerde sıkışan yaralıları kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

Malatya'da biri Tofaş diğeri BMW marka 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Sağlıkçılar, ilk kontrolde M.B. (20) ve sürücü B.Y.'ın (25) olay yerinde öldüğünü tespit etti. Helikopter ambulans ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen H.B. (42) da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da biri Tofaş diğeri BMW marka 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kazada yaralanan 5 kişi ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak tekrar açıldı. Otomobil sürücüsü C.Y. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler tofaş bmw kaza trafik kazası kafa kafaya çarpıştılar ölü yaralı
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