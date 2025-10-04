Trabzon'dan acı haber: Baba oğul uçuruma yuvarlandılar; 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon'da ot biçtiği sırada dengesini kaybederek uçuruma düşen polis memuru hayatını kaybederken oğlunu kurtarmaya çalışan baba da yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Hıdırnebi Yaylası’nda meydana geldi. Polis memuru A.Ç., babası R.Ç. ile birlikte ot biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ağır yaralanan R.Ç.’u kurtarmaya çalışan baba R.Ç. da uçuruma düşerek ayağını kırdı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru A.Ç.’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı baba ise uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A.Ç.’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
