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  4. Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi

Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi

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Başkentte bir kadın şoför, trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı daha sonra ise aracıyla metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlarından inen taraflar kavga etmeye başladı. Kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı. Kadın sürücü daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. Olay ise başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler kadın sürücü erkek sürücü tartışma kavga sürükledi tampon
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