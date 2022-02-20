Tunceli Valiliği'nden ''tacizci doktor'' açıklaması

Tunceli'de görev yapan Pakistan uyruklu doktorun taciz iddiasıyla tutuklanmasının ardından Valilik'ten açıklama geldi.

Tunceli'de kadın hastasına tacizde bulunduğu iddia edilen doktor tutuklandı. Pertek 70'inci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak görev yapan doktor İsmail H., kendisine muayeneye gelen kadın hastasına tacizde bulundu. Hastasının şikayeti üzerine H., gözaltına alındı.

Başka bir kadın da aynı durumla karşılaştığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılığın adli soruşturmasının yanı sıra Tunceli Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik açıklamasında, “Geçtiğimiz hafta içerisinde bazı vatandaşlarımızın Valiliğimize gelerek Pertek ilçemizde görevli bir sağlık çalışanı hakkında şikayetçi olmaları üzerine; Valiliğimizce derhal idari soruşturma başlatılmış, olayın ilgilisine görevden el çektirilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde de sağlık çalışanı tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Ancak görülmektedir ki titizlik içerisinde yürütülen bu soruşturma bazı basın ve sosyal medya hesaplarında haber konusu yapılmakta ve buradan hareketle bilerek yahut bilmeyerek bir kısım haber içeriklerinde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici mahiyette; -'Soruşturmalık memurlar hep Tunceli’ye gönderiliyor, Tunceli’nin kaderi, İşten atmak yerine Tunceli’ye göndermişler' gibi cümleler kullanılmak suretiyle kurumlarımız yıpratılmaktadır. Oysaki ilimiz; son zamanlarda eriştiği huzur ortamı, doğal güzellikleri, saygılı ve saygın kent kültürüyle kamu personeli tarafından en çok tercih edilen iller arasında yer almaktadır. Kaldı ki haber sayfalarında ismi geçen görevli de ilimize 12 yıl önce bir soruşturması sebebiyle değil, eşinin o zamanlarda ilimizde görev yapıyor olması nedeniyle eş durumu tayiniyle gelmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca, yine bir kısım basın ve sosyal medya platformlarında hakkında soruşturma yürütülen sağlık görevlisinin yabancı kökenli olması da haber konusu yapılarak sanki kısa zamandır ülkemizde yaşıyormuş izlenimi verilmekte, kamuoyu farklı mecralara çekilmek istenilmektedir. Halbuki; ilgili sağlık çalışanı 1990’lı yılların ortalarından bu yana ülkemizde yaşamakta olup çok uzun yıllardır da ülkemiz vatandaşıdır. Sonuç olarak; bir kısım basın ve sosyal medya platformları üzerinden bilerek yahut bilmeyerek verilen asılsız haberler sebebiyle kurumlarımızın yıpratılması ve ilimiz hakkında olumsuz algı yaratılması üzücüdür” ifadelerine yer verildi.

İHA