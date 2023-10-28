Türk bayrağı dağıtan zabıta amirine bıçaklı saldırı

Şanlıurfa'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle belediyenin esnafa Türk bayrağı dağıtımı sırasında bir iş yeri sahibi, zabıta amirini bıçakla yaraladı.

Olay, Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Komiser Şakir Caddesi’nde zabıta ekiplerince esnafa Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Zabıta ekibi bir dükkana girdiğinden iddiaya göre iş yeri sahibi M.B., bayrağa hakaret edince tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.B., Zabıta Amiri H.Y.'yi bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.B., polis tarafından gözaltına alındı.

KUŞ: YER GÖK KIRMIZI OLACAK

Yaşanan olaya tepki gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz H.Y., Ay- Yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp, bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyoruz. Her şeye ve herkese rağmen 'Yer Gök Kırmızı 'olacak.''

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA