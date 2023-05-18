Türkiye'nin gündeminden düşmeyen davada ceza onandı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan K.Ş., yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. K.Ş.'nin cezası onandı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan K.Ş., yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

K.Ş.'e verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

NE OLMUŞTU?

K.Ş., 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Ö.D.'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan K.Ş. ile Ö.D. arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ö.D. hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan K.Ş.'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

K.Ş.'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, K.Ş.'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan K.Ş. hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan K.Ş.'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen K.Ş., Akşehir Ceza İnfaz Kurumundan çıkmıştı.

K.Ş.'in tahliye edilmesine Ö.D. ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.