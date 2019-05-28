Türkiye'yi ayağa kaldıran pedofili içerikli kitabın yazarı gözaltında

Abdullah Şevki’nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’ndan çıkan “Zümrüt Apartmanı” adlı kitabında pedofili içeren ifadeler tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı. Şevki akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Abdullah Şevki’nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabında, pedofili içeren satırlar sosyal medyadan paylaşıldı. Şevki’nin kaleme aldığı satırlar sosyal medya kullanıcıları tarafından “iğrenç” olarak yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, kitabın derhal toplatılması ve satışının durdurulması gerektiğini belirtti. Söz konusu kitapla ilgili yasal işlem başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvuranlar oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine çocuk istismarını içeren anlatımların yer aldığı “Zümrüt Apartmanı” kitabı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan “Zümrüt Apartmanı” isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘Müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN DA SUÇ DUYURUSU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.