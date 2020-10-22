Türkiye'yi yasa boğan olay! Sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürdü

Adıyaman'da yaşayan 24 yaşındaki Melek Aslan, Dicle Üniversitesi Matematik bölümününden mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada aynı bölümde okuyan Orhan V. ile tanıştı.

Üniversite eğitim bittikten sonra evlenme kararı alan iki genç, mezun olduktan sonra ailelerle tanıştı.

Ancak bir süre sonra Orhan V. genç kızı kıskançlık gerekçesiyle sürekli tehdit etmeye hatta şiddet uygulamaya başladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Melek, ayrılmasına rağmen tehditlerine devam eden Orhan V. için 2 ay önce koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.



Melek'ten geriye bu iki eşya kitabı ve çantası kaldı.



''AİLEM BENİMLE İRTİBATI KESTİ''

Son olarak polise verdiği ifadesinde "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum. Ailem benimle irtibatı kesti" dediği öğrenildi.

KPSS'ye hazırlanan Melek, Diyarbakır'da yaşamaya devam etti.

21 yaşındaki kardeşi Mustafa Aslan, ablasının yaşadığı yere gitti. Sokakta takip ettiği ablasıyla önce tartışmaya başladı. Daha sonra yanındaki tabancayla 4 el ateş etti.

Genç kızın eski arkadaşının kızın ailesini arayarak çeşitli ithamlarda bulunduğu bunun üzerine Mustafa Aslan’ın da Diyarbakır’a giderek ablasını öldürdüğü ileri sürüldü. Mustafa Aslan tutuklandı.

AZMETTİRME İDDİASIYLA ARANIYOR

Melek'in uzaklaştırma kararı aldırdığı eski arkadaşı Orhan V. ise azmettirici olduğu iddiasıyla aranıyor.