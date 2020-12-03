Twitter’da dine hakarete 6 ay hapis

İstanbul’da yaşayan M.B. hakkında 9 Eylül’de Twitter’da yaptığı iki paylaşım nedeniyle ‘zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlarından iki yıl altı aydan sekiz yıl dokuz aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması bugün yapıldı. M.B.’nin katılmadığı duruşmada avukatı Ümit Demir hazır bulundu.

Demir, müvekkilinin paylaşımlarında suç oluşturabilecek bir ibare olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Müvekkilim çocuk istismarına ve terör örgütlerinin dini kullanmalarına sitem etmiştir. Müvekkilim duruşmada belirttiği üzere yanlış anlaşılmıştır. Beraatini talep ederiz.”

Savcı ceza istedi

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği mütalaayı tekrar ederek, dosya kapsamındaki incelemede sanığın paylaşımlarının sadece bir tanesinin tarihinin belli olduğunu, diğer paylaşımların tarihlerinin belli olmadığını belirtti.

Mütalaada, şunlar kaydedildi: “Her ne kadar paylaşım sayısı birden fazla ise de paylaşımların aynı günde mi ya da farklı günde mi yapıldığının tespit edilemediği, bu durumda aynı gün içerisinde yapılan paylaşımların tek suç olarak kabul edilmesi gerektiği ve zincirleme suç açısından farklı günlerde paylaşım yapıldığına dair tespit bulunmaması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’ndaki ‘zincirleme’ maddesi açısından ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesinin uygulanması gerekmektedir.”

Mütalaada, sanık ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İndirimli ceza

Mahkeme, M.B.’ye ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ suçundan altı ay hapis cezası verdi. Sanığın birden fazla paylaşım yaptığı sabit olduğundan ceza yedi ay 15 güne çıkarıldı

Sanığın yargılama sürecinde mahkemeye karşı saygılı tutumu, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkilerini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasını altı ay yedi güne indirerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.