Ünlü gezgin Marmaris'te saldırıya uğradı!

Daha önce yan dükkanında bulunan kişiyi hanutçuluk yaptığı için polise şikayet eden ve darp edilen Koparan, onlarca kişi tarafından saldırıya uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koparan, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık. Mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis yok. Gelen yok. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor?" diye yazdı.

Daha sonraki paylaşımlarında hastanede olduğunu duyuran Koparan, "Kafama gelen darbelerden dolayı hastanede gözetim altındayım. Durumum iyi arayanlara cevap veremiyorum şimdilik. Teşekkürler" dedi.