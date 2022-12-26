Uykusunda öldü denilmişti; babası boğarak katletmiş!

Diyarbakır'da "uykusunda öldü" denilen 19 yaşındaki genç kızın gözaltına alınan aile üyeleri korkunç cinayeti itiraf etti. Genç kızı öz babası uykusunda elleriyle boğarak katletmiş.

Diyarbakır'da 'uykusunda öldü' denilerek ihbarda bulunulan İ.Ş. (19) için eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede boynunda izler bulunması üzerine gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti. İki yıl önce evlenip, ailesinin yanına dönen İ.Ş.’in uyurken babası Kadri K. (44) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları İ.Ş.’in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İ.Ş.’in boynunda izler tespit etti. İ.Ş.’in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İ.Ş.’in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.’nın işlediği tespit edildi.

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İ.Ş.’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

DHA