Uyuşturucu bulunan cenaze aracının sahibi Albayrak ailesinin damadı çıktı

Adana'da 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilen cenaze aracının, Albayrak ailesinin damadı A.A.'nın şirketine ait olduğu ortaya çıktı.

Adana’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Odatv'nin haberine göre aracın AK Parti döneminde İBB'de yapılan ihaleyi kazanan, Albayrak ailesinin damadı A.A.'nın şirketin ait olduğu ortaya çıktı. Aracın şoförlerinin 2017 yılında işe alındığını belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durduruldu.

İHA'nın aktardığına göre, polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2’de Diyarbakır’da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.

Cenaze aracı Albayrak ailesinin damadı A.A.'nın şirketine ait çıktı

Odatv'nin haberinde İBB’nin şehirlerarası cenaze nakil araçlarını, AK Parti döneminde taşeron firmaya ihale ile verdiği ifade edildi. Adana-Gaziantep otoyolunda 144 kilogram ile yakalanan cenaze nakil aracının detaylarıyla ilgili bilgiler şöyle;

"Araç, 8 Ekim’de yola çıktı. Araçta görevli personeller, Bünyamin S. ve Ersin E.'ydi. Taşıtın görev erminde, şehirlerarası cenaze nakliyle görevlendirildikleri, rotasının Nevşehir – Kasyseri- Adana – Şanlıurfa – Diyarbakır olduğu ifade edildi. 34 DMM 776 plakalı cenaze nakil aracı, 5 cenaze ile yola çıktı.

34 DMM 776 plakalı cenaze nakil aracı, en son Diyarbakır cenazesini teslim ettikten sonra İstanbul’a dönüş için hareket etti. Adana-Gaziantep otoyolunda yapılan trafik kontrolünde, araçtan 144 kilogram esrar çıktı. Gerekli incelemelerin devam etiği ifade edildi.

İçinden 144 kilogram esrar uyuşturucu maddesi çıkan şehirlerarası cenaze nakil aracının şoförleri Bünyamin S. ve Ersin E., işe 2017’de girdi. Bünyamin S. 23 Mart 2017’de, Ersin E. ise 25 Mart 2017’de işe girdi."

OdaTV.com