İBB'den ''uyuşturucu taşıyan cenaze aracı'' hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, basında ''Uyuşturucu Taşıyan İBB Cenaze Aracı'' iddiasıyla yer alan haberler hakkında açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır.

Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir.