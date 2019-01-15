Uyuşturucu taciri ''torbacı nene''den şok eden savunma

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan bir baskında yakalanan ‘Torbacı Nene’ lakaplı 58 yaşındaki Melike K., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararıyla birlikte 5 aydır tutuklu bulunan Melike K.’nun tahliyesine karar verdi.

Beyoğlu’nda geçtiğimiz ağustos ayında 800 narkotik polisinin katıldığı operasyonla yakalanan ‘Torbacı Nene’ lakaplı 58 yaşındaki Melike K.’nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Melike K. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalanan Melike K.’nun üzerinde satışa hazır 25 parça halinde toplam ağırlığı 22 gram uyuşturucu, 5 adet yeşil reçeteye tabi hap ile uyuşturucu satışından elde edilen 205 lira para ve Hint keneviri parçaları ele geçirildiği anlatıldı. Savcı, mütalaasında 'Torbacı Nene’ lakaplı Melike K.’nun uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

“KULLANMAK İÇİN ALDIM, SATMAM”

Son savunması sorulan tutuklu sanık Melike K., uyuşturucu ticareti yapmadığını kaydederek beraatini istedi. 5 yıldan beri esrar kullandığını anlatan Melike K., “Yakalanan uyuşturucu maddeleri Tarlabaşı’nda sokak satıcılarından kullanmak için 200 lira karşılığı satın aldım. Uyuşturucu satmam. Sadece kullanırım. Beraatıma karar verilsin” dedi.

8 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Melike K.’nu uyuşturucu madde ticareti yapmaktan önce 10 yıl hapis ve bin gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra ‘Torbacı Nene’nin cezasında iyi hal indirime giderek verilen cezayı 8 yıl 4 ay hapis ve 833 gün adli para cezasına düşürdü.

Mahkeme 833 gün adli para cezası karşılığı Melike K.’nun günlüğü 20 liradan 16 bin 600 lira adli para cezasına ödemesine mahkum etti.

Mahkeme heyeti kararla birlikte sanık Melike K.’nun tahliyesine karar verdi.