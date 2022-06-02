Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Ö. (27), kiraladığı araçta tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.
Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Ö., salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı. Ö., aynı günün akşamı ilçeye bağlı Sofular mevkisinde, kiraladığı aracın içinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Ö.'ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman'da toprağa verildi. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüseyin Ö.'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DHA
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