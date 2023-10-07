Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı hazırlığı içinde olan 6 teröristin Van'da yakalandığını duyurdu.

Terörle mücadele hem karadan hem havadan aralıksız devam ediyor. Son olarak Van'da yapılan 'Kahramanlar operasyonları' kapsamında 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Kahramanlar operasyonları’ kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.” ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA VAN’DA EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 6️⃣ ŞÜPHELİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ YAKALANDI.