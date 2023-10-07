  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı hazırlığı içinde olan 6 teröristin Van'da yakalandığını duyurdu.

Terörle mücadele hem karadan hem havadan aralıksız devam ediyor. Son olarak Van'da yapılan 'Kahramanlar operasyonları' kapsamında 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Kahramanlar operasyonları’ kapsamında Van’da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.” ifadelerini kullandı.

 “KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA VAN’DA EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 6️⃣ ŞÜPHELİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ YAKALANDI.

Etiketler van pkk terör terörist operasyon sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kan donduran şiddet kamerada! Yakalayıp yakalayıp dövdü!
Esra Erol'un canlı yayınında skandal hareket
3 doktora şiddet! Hasta yakınları saldırdı
Kedi besleyenler dikkat: Vaka sayısı yüzde 90'a yükseldi
Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş genç sevgilisiyle nikah tarihi belli oldu
Yolcu otobüsü yoldan çıktı; çok sayıda yaralı var
9 Ekim haftası burç yorumları
Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne
Marketlerde 3 ürün grubu için sabit fiyat kararı
Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş