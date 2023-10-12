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Van'da korkutan deprem

Van'da korkutan deprem
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Van'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Van 4,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığı duyuruldu.

Merkez üssü Tuşba, Van Gölü olarak açıklanan 4,7 büyüklüğündeki depremin saat 14:04'te meydana geldiği ve derinliğinin de 7 km olduğu belirtildi.

Etiketler van deprem 4.7 büyüklüğünde deprem deprem oldu
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