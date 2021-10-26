Virajı alamayan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde virajı alamayan kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zile- Yıldıztepe yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz A. (32) yönetimindeki kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cengiz A. ile Ferhat Ç. (28) ve Ercan Ç.'nin (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet E. ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA