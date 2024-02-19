Yediği lokum 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Kütahya'da 3 yaşındaki çocuk, boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 3 yaşındaki çocuğun boğazına yediği lokumun parçası kaçtı.
Nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle nefes almada zorluk yaşayan ve nefes borusu zarar gören minik çocuk, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybeden çocuk, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
İHA
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