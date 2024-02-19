  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yediği lokum 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Yediği lokum 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Yediği lokum 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Güncelleme:

Kütahya'da 3 yaşındaki çocuk, boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 3 yaşındaki çocuğun boğazına yediği lokumun parçası kaçtı.

Nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle nefes almada zorluk yaşayan ve nefes borusu zarar gören minik çocuk, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybeden çocuk, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İHA

Etiketler Kütahya lokum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor Beyaz gelinliğini giyen Ilgaz Dağı'ndan kartpostallık manzaralar Beyaz gelinliğini giyen Ilgaz Dağı'ndan kartpostallık manzaralar Türkiye'nin en büyük 7'nci gölü yok oluyor Türkiye'nin en büyük 7'nci gölü yok oluyor Güzel spor spikerinden olay itiraf: ''İki yıl boyunca tacize uğradım'' Güzel spor spikerinden olay itiraf: ''İki yıl boyunca tacize uğradım'' Peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi Peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi CHP'den Lütfü Savaş'a gece yarısı telefonu CHP'den Lütfü Savaş'a gece yarısı telefonu Türkiye'nin 70 yıllık gıda devi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 70 yıllık gıda devi iflas bayrağını çekti Interpol her yerde arıyordu; 7 yıldır Türkiye'deymiş Interpol her yerde arıyordu; 7 yıldır Türkiye'deymiş Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasında büyük tehlike Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasında büyük tehlike