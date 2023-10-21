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  4. Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

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