Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."