Yıkılan otelin sahibi ve yöneticileri tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahibi ve 3 yöneticisi mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahibi ve 3 yöneticisi mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye B. ve Şule Ö. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Depremde yıkılan İsias Otel’de KKTC’li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.





