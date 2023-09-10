Yine bir boşanma aşamasındaki cani dehşet! Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Ankara'da boşanma aşamasındaki bir kişi eşi ile baldızını sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Korkunç olay, saat 18.00 sıralarında Kayı Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tütüncü dükkanı işleten H.Y., boşanma aşamasındaki eşi E.Y. ve baldızı Ç.D. ile bulvar üzerinde karşılaştı. Çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine H.Y., eşi E.Y. ve baldızı Ç.D.'i tabancayla başından vurarak öldürdü.

H.Y. , daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. E.Y.'in 3, Ç.D.'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, E.Y.'in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi. (DHA)

DHA