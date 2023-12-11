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  4. Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar

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Adana’da sazan sarmalı ve oltalama yöntemi 150 milyon TL para vuran şebeke yapılan operasyonla çökertildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve Türkiye genelinde 374 ayrı müştekinin dijital sazan sarmalı yöntemiyle, Phishing (Oltalama) amaçlı hazırlanan siteler üzerinden yaklaşık 150 milyon TL dolandırıldığı belirlendi.

Siber polisleri yaptıkları çalışmada şebekenin lideri olan A.B., liderin kardeşi B.B.’yi ve şebekenin içerisinde yer alan M.D., M.T., M.S., V.Ö. M.S. ve İ.Y.’ye ulaştı. Ekipler şahısların evlerine eş zamanlı baskın yaparak yakaladı.
Şüphelileri parayı kripto para olmak üzere otomobil, altın, döviz ve gayrimenkul satın alarak akladıklarını belirlendi.

Operasyon çerçevesinde şahısların suçtan elde ettiği parayla aldığı değerlendirilen 6 araca, 3 eve ve 2 arsayla ilgili savcılık tedbir kararı koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri A.B., B.B., M.D., M.S. ve V.Ö. tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sazan Sarmalı dolandırıcılığı nedir ?

Sazan Sarmalı genellikle araç alım-satım işlemlerinde kullanılan dolandırıcılık taktiklerinden biridir. Bu yöntemle dolandırıcılar, araç sahiplerini ve oto galeri işletmecilerini hileli yöntemlerle kandırmayı amaçlar.

Sazan sarmalı yöntemi, vatandaş aracını satmak için internet üzerinden ilan verir. Dolandırıcı şahıs genelde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtır. Aracı kuzenine veya bir akrabasına alacağını söyleyerek müşteri olur. Sözde akrabası üzerinden küçük bir kaparo bedeli göndererek güven kazanır. Aynı aracı değerinden çok daha az miktara ilana koyar. Genelde araç alım satımı yapan kişiler 2. Kez ilana konulan araca müşteri olur. Alıcı ve satıcı şahsı aracın bulunduğu ilde buluşturur. Her iki tarafa aracın fiyatı hakkında konuşmamaları konusunda uyarır. Ekspere gönderir. Aracın devri için noter aşamasına gelindiğinde önceden belirlediği İBAN numarasına para havalesi yaptırır. Kısa süre içerisinde bu parayı kripto varlıklara havale yaparak paraya bloke konulmasını engeller. Alıcı ve satıcı bu durumda karşı karşıya gelirler.

 

 

İHA

Etiketler sazan sarmalı dolandırıcılık dolandırıcı vurgun
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