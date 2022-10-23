  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine scooter yine ölüm!

Yine scooter yine ölüm! Hayatının baharındaki 2 genç hayatını kaybetti

Yine scooter yine ölüm! Hayatının baharındaki 2 genç hayatını kaybetti
Güncelleme:

Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan scooter yine ölüm getirdi. Antalya'da otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 18 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobilin çarptığı scooterdaki lise öğrencileri hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi.

Üniversite sınavına hazırlanan Mahmut Yağız B. (18) ile Ada K. (18), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.

B.'nın kullandığı scootera süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B. ve K., yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan iki arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. B. ile K.'ın çocukluk arkadaşı oldukları, B.'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler scooter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tembellik onların doğasında var! Çalışmayı hiç sevmeyen burçlar belli oldu
Bu dükkana gelenler eli boş dönüyor
Marmara Denizi'ni bekleyen büyük tehlike
Esnafın beklediği açıklama geldi: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi
En çok altını olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?
AK Partili başkan istifa etti
Yılın son aşk bombası! İrem Derici'nin gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı
İYİ Parti çarşamba günü bombayı patlatıyor! MHP'yi kızdıracak transfer
Erbakan canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı
Mehmet Ali Çelebi'nin gardiyan annesinden sosyal medyayı sallayan sözler