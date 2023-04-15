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Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir sürücü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çırpıcı Mahallesi Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü ve şoför arabalarını yolun ortasında bırakıp, inerek tartışmaya deva etti. Tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girdiği kavga güçlükle sonlandırılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

Etiketler zeytinburnu trafik yol kavgası taksi
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