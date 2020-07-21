Yolcu otobüsü benzin istasyonuna daldı! Faciadan son anda dönüldü

Gaziosmanpaşa'da el freni inik halde park edilen yolcu otobüsü, yokuş aşağı hareket ederek benzin istasyonununa daldı. Bir kişinin hafif yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.



Olay, Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre el frenini inik halde park edilen 37 FG 220 plakalı yolcu otobüsü, hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızlanan otobüs, benzin istasyonundaki pompaya çarptı.

Aracına benzin alan bir sürücü otobüsün kendine doğru geldiğini fark edince kaçmaya çalışırken düşerek hafif yaralandı. Otobüste ve benzin istasyonunda maddi hasar oluştu.

Çıkabilecek bir yangına karşı ilk müdahaleyi yapan benzin istasyonu çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Hafif yaralı kişi ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.



“Otobüsün şoförsüz bir şekilde benzin istasyonuna daldığını gördük”

Benzin istasyonu karşısındaki esnaf Özkan Karadeniz, “Öğle sıralarında otobüs yolun kenarında çekiliydi. Bir anda bağırma sesleri geldi. Otobüsün şoförünün olmadığını gören birileri bağırmaya başladı. Biz de o seslerle beraber dışarı çıktık. Otobüsün şoförsüz bir şekilde benzin istasyonuna daldığını gördük. O esnada da bir vatandaş benzin alıyordu. Kendini bir hışımla yolun kenarına attı. Şok geçirdi. Kendisine su götürdük. Vurunca araç fırladı. Benzin alan araç da diğer araca vurdu. Burada bir kaos ortamı oluştu. İstasyonda çalışan yetkili arkadaşlar hemen müdahale ettiler. Yangın söndürme tüpleriyle gerekli müdahaleyi yaptılar” dedi.

“Allah büyük bir faciadan kurtardı”

Kazadan dolayı yangın çıkmadığını aktaran Karadeniz, “Allah büyük bir faciadan kurtardı. O esnada benzin istasyonunda bir patlama gerçekleşseydi ya da benzin istasyonuna değil de otobüs durağına dalmış olsaydı şu anda çok daha büyük bir facia olabilirdi” diye konuştu.

“Çok duman oldu”

Otobüsün şoförsüz şekilde ilerlediğini gören Yahya Türkmen, “Baktım. Araba geliyor. Araba gelirken şoförü yoktu. Doğru benzin istasyonuna daldı. Bir taksi benzin alıyordu. Onu vurduğu gibi ileri götürdü. Çok duman oldu. Her taraf bembeyaz duman oldu” ifadelerini kullandı.

Şoförsüz otobüsün ilerlediği anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde el freni inik olan yolcu otobüsü benzin istasyonuna doğru hareket ediyor. Hızlanan otobüs benzin istasyonuna doğru ilerliyor. Kaldırımda bulunan vatandaşların benzin istasyonundakileri uyarmak için koştuğu görülüyor.