Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada olay yerinden geçen 8 yaşındaki çocuk kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu.

Olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, sözlü olarak hakaretlerini sürdürdüler. Gerginliğin artmasıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necati K. (27), belinden tabanca çıkartarak, husumetli oldukları ailenin üzerine yürüdü. Tabancayı gören Kudret Y. (26) evine kaçarak kendini korumaya çalıştı. Koşarken rastgele ateş açan Necati K., evin içerisine doğru da birkaç kez ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

8 yaşındaki çocuk kalçasından vuruldu

Kudrey Y.'nin yara almadığı saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve silah sesleri üzerine korkarak kaçmaya çalışan 8 yaşındaki S.M. adlı kız çocuğuna bir mermi isabet etti. Olay sonrası S.M.'yi kanlar içerisinde gören bir mahalleli, küçük çocuğu kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. S.M. burada tedaviye alınırken, merminin sağ kalçasına isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Adli kontrol şartı ile serbest

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Y. ve oğlu Kudret Y.'nin ifadesine başvurulurken, Necati K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Necati K.'nın Emir Sultan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, bugün öğle saatlerinde şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Necati K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Necati K.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Bu arada Necati K.'nın, Kudret Y.'yi tabanca ile kovaladığı ve 8 yaşındaki S.M.'nin rastgele açılan ateş sonucunda yaralandığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.M. olay yerinden geçerken, Necati K. tabanca ile koşmaya başlıyor, bunu gören Kudret Y. ise kendini korumak için evine giriyor. Bu sırada, rastgele ateş açarak eve gelen Necati K., evin içerisine de ardı ardına ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor. Mahalle sakinleri durumu sakinleştirmeye çalışırken, açılan ateş sonucunda S.M.'nin vurulduğunu görüyor. Ardından bir mahalleli yaralı küçük kızı kucağına alarak kendi imkanları ile hastaneye götürüyor.