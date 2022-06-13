  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü

Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü

Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Boğazlıyan- Sarıkaya yolundaki kavşakta meydana geldi. Yozgat merkezine giden Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, Boğazlıyan yönüne giden Fikri Çoban yönetimindeki 27 BBD 78 plakalı otomobile, kavşaktan geçiş yaptığı sırada yandan çarptı. İtfaiye aracının altında metrelerce sürüklenen otomobil, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Fikri Çoban ile beraberindeki Sadık Çoban'ın kaza yerinde yaşamanı yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan  Numan Çoban ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye aracının şoförü Ö.H. gözaltına alındı. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Etiketler kaza yozgat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan asgari ücrete ''ara zam'' açıklaması
Türkiye'nin cennet sahillerinde yeni istila! Sakın dokunmayın
AK Parti ile BBP arasında büyük kriz: ''Destici'nin tek cümlesiyle seçimi kaybedersiniz''
Fil saldırısında ölen kadının cenazesinde akıllara durgunluk veren olay!
Motorine 2,60 TL daha zam iddiası yalanlandı
İlber Ortaylı, Yunanistan-Türkiye gerilimin sebebini açıkladı
Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti! Tut tutabilirsen
Ece Seçkin transparan sahne kostümüyle nefes kesti
İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatları için beklediği seviyeleri açıkladı
90'lı yılların efsanesiydi: Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı