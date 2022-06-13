Yozgat'ta itfaiye aracı, otomobile çarptı: 3 ölü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Boğazlıyan- Sarıkaya yolundaki kavşakta meydana geldi. Yozgat merkezine giden Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, Boğazlıyan yönüne giden Fikri Çoban yönetimindeki 27 BBD 78 plakalı otomobile, kavşaktan geçiş yaptığı sırada yandan çarptı. İtfaiye aracının altında metrelerce sürüklenen otomobil, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücüsü Fikri Çoban ile beraberindeki Sadık Çoban'ın kaza yerinde yaşamanı yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Numan Çoban ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye aracının şoförü Ö.H. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)